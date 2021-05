Officieel: UEFA staat bij EK selecties van 26 spelers toe

Samenvatting Ten Hag kraakt ‘onnavolg­baar’ coronabe­leid: ‘Ze verkopen het zonder perspec­tief voor fans’

2 mei Erik ten Hag kon wel begrip opbrengen voor de fans, die in groten getale naar de Johan Cruijff ArenA waren gekomen om de 35ste landstitel van hun favoriete club te vieren. Daarbij hielden zij zich grotendeels niet aan de coronamaatregelen, iets wat volgens de Ajaxtrainer voorkomen had kunnen worden. Hij liet zich dan ook fel uit over het coronabeleid.