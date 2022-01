Officieel: David Neres verruilt Ajax voor Sjachtar Donetsk

Neres arriveerde begin 2017 bij Ajax, dat hem overnam van São Paulo. Na een moeizaam half jaar ontpopte de kleine vleugelspits zich tot een van de smaakmakers in - onder meer - de fraaie Champions League-campagne van 2019. Dat niveau haalde hij in de seizoenen daarna mede door blessures nauwelijks nog in de Johan Cruijff Arena. De voorbije anderhalf jaar bevond hij zich vaker op de bank en in de ziekenboeg dan hem lief was.