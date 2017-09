Oefeninterland Leeuwinnen geschrapt na conflict in Denemarken

,,Het is spijtig dat onze interland tegen de EK-finalist niet kan doorgaan. Een teleurstelling voor onze Oranje Leeuwinnen, maar zeker ook voor alle fans in Nederland en Denemarken”, aldus KNVB directeur Jan Dirk van der Zee. De CASA Arena in Horsens, waar het treffen zou plaatsvinden, was met 9400 kaarten uitverkocht.



De staf van Oranje besluit vandaag hoe de komende dagen met de selectie worden ingevuld. Nederland en Denemarken stonden ruim een maand terug in Enschede in de eindstrijd van het Europees kampioenschap. Oranje won met 4-2 en pakte voor het eerst in de geschiedenis de titel.