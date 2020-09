Oefenduels: Ajax te sterk voor Augsburg, PEC wint bij Heerenveen

De bal ging na ruim een kwartier spelen op de stip, nadat de Duitse middenvelder Daniel Caligiuri hands had gemaakt. Labyad, die zich in de voorbereiding ook al liet zien met enkele rake vrije trappen, bleef koel vanaf 11 meter.

De aangeslagen Noussair Mazraoui keerde na rust niet meer terug op het veld. De Marokkaanse verdediger werd vervangen door Sergiño Dest.

Volledig scherm Zakaria Labyad maakte de enige goal op De Toekomst. © BSR Agency

Augsburg eindigde vorig seizoen net boven de degradatiestreep in de Bundesliga. Ajax bleef ongeslagen in de voorbereiding. De Amsterdammers wonnen bijna alle wedstrijden, alleen tegen 1. FC Union Berlin werd het 2-2. Ten Hag had toen vooral zijn tweede en zelfs derde keus op het veld staan. Ajax start de competitie volgende week zondag in Rotterdam tegen Sparta. Alle internationals zijn dan weer terug.

Overige duels

Vitesse sloot de voorbereiding af met een gelijkspel tegen SV Darmstadt 98: 2-2. De ploeg van trainer Thomas Letsch stond in de Gelredome lang op voorsprong door een doelpunt van Oussama Tannane. De Duitse tweedeklasser kwam een kwartier voor tijd uit een strafschop langszij, maar in de 88ste minuut bracht Jacob Rasmussen de thuisclub weer aan de leiding. Een minuut later trok Darmstadt de stand weer gelijk. Vitesse opent de competitie volgende week zondag in Waalwijk tegen RKC.

PEC Zwolle won met 1-0 bij SC Heerenveen. Het enige doelpunt in het Abe Lenstra-stadion viel al vroeg in de wedstrijd. Een inzet van Zwolle-spits Mike van Duinen werd door Hamdi Akujobi van Heerenveen dusdanig van richting veranderd dat keeper Erwin Mulder kansloos was.