Oefenduel PSV gaat niet door: speler UNA krijgt net voor wedstrijd telefoontje over besmetting

Feyenoord oefent twee keer verkort tegen Duitse clubs

10:56 Feyenoord speelt in aanloop naar het nieuwe seizoen twee verkorte oefenwedstrijden, tegen Borussia Dortmund en MSV Duisburg. De oefenduels met de Duitse opponenten, gespeeld in Duisburg, maken onderdeel uit van het toernooi Cup of Traditions.