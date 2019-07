Oefenduel AZ in aanloop naar Europese wedstrijd valt in het water

Het oefenduel met de Belgische eersteklasser vormde het slotstuk van de open dag van AZ. Arne Slot, de nieuwe hoofdtrainer van de Alkmaarse club, koos voor Ferdy Druijf in de punt van de aanval. De spits had voorin gezelschap van Albert Gudmundsson en Calvin Stengs. Myron Boadu en Oussama Idrissi moesten genoegen nemen met een plek op de bank.



Vlak voor rust kwam Oostende op voorsprong via Sindrit Guri, die de bal uit een hoekschop kon intikken (0-1). Na rust kopte Ron Vlaar de bal nog op de lat. Enkele minuten later moest de scheidsrechter het duel staken door zware regenval en onweer.



AZ ontvangt donderdag de Zweedse club BK Häcken in de tweede voorronde van de Europa League. Een week later is de return in Göteborg.