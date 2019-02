Obiku over Van Hanegem: ‘Wat kon die man voetballen’

Het verhaal van Obiku is prachtig. De oud-voorzitter van Feyenoord, Jorien van den Herik, ging geregeld op vakantie in Cyprus. Tijdens een bezoek Anorthosis Famagusta viel zijn oog per toeval op een Nigeriaanse spits, die uiteindelijk in 1992 neerstreek in Rotterdam.



Toen Obiku hoorde dat Van Hanegem zijn nieuw trainer werd, had hij geen flauw benul wie die man met zwarte krullen was. ,,Ik had nog nooit van die naam gehoord. In Cyprus en Nigeria kenden wij alleen maar Ruud Gullit.’’



Maar lang duurde het niet voordat Obiku door Rotterdammers werd ingefluisterd over het fenomeen. ,,Na een paar weken wist ik precies wie het was. Het is in Nederland natuurlijk echt een grootheid. Ik heb ook nog beelden gezien van hem. Wat kon die voetballen zeg.’’



Morgenavond vindt in de Rotterdamse Doelen de verjaardag plaats van zijn oud-trainer. Of Obiku erbi is? ,,Ja natuurlijk ben ik er. Ik vind het superleuk om hem te zien.’’