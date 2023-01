Oase van rust in de Kuip zal Arne Slot goed bevallen: ‘Twente is in eigen huis heel erg sterk’

In alle rust kon Feyenoord zich voorbereiden op de kraker tegen FC Twente van zondag (12.15 uur) in Enschede. Waar het in Eindhoven en Amsterdam knettert, is de Kuip deze dagen een oase van rust.

Vragen over Ajax, Alfred Schreuder, FC Twente, de keeper van de club uit Enschede en Ronald Koeman. Bij Feyenoord is het zo rustig dat de onderwerpen die worden aangesneden op persconferenties ook veel over andere clubs, trainers of keepers gaat. Arne Slot lijkt zich er niet aan te storen. ,,Een oase van rust?’' zegt Slot. ,,Het is niet zo dat ik naar huis rijd en dan lekker achterover ga leunen.’'

Zo is er nog altijd de wens van de trainer om een middenvelder toe te voegen aan zijn selectie. De blessure van Gernot Trauner, die hard aan zijn herstel werkt, is opgevangen met de komst van Neraysho Kasanwirjo. Slot wil nog een middenvelder. ,,Want we hebben Fredrik Aursnes nooit vervangen’', zegt Slot. ,,En deze week tegen NEC wilde ik Wieffer wisselen want die is dat drukke schema niet gewen. Dan breng ik Quinten Timber maar die moet ook stap voor stap terug worden gebracht na zijn blessure. Ik wilde ook Orkun Kökçü nog wisselen, maar dat kon niet.’'

En dat is anders als er straks een extra middenvelder is. Feyenoord is volgens Slot bezig maar een spelerspresentatie is nog niet ingepland. Slot benutte de persconferentie na de makkelijke winst tegen NEC midweeks om de aandacht te vestigen op het spel zonder bal van zijn ploeg. De trainer van Feyenoord vond dat zijn spelers te weinig credits hadden gekregen voor de manier waarop ze Ajax hadden opgejaagd. ,,Dat hebben we ongelooflijk goed gedaan en dat heb ik op sommige plekken in de media gemist’', zegt Slot. ,,Er zijn heel weinig ploegen in het internationale voetbal die het lef hebben om dat tegen zo’n sterke tegenstander te doen. Er komt wel voetbalinhoud bij kijken hoor. Wanneer wel, wanneer niet, hoe loop je aan, wie laat je los? Het is niet alleen maar dom rennen en dan ‘kijk ons eens’ even weer onze fysiek data hebben bereikt. De middenvelders van Ajax raakten de bal op onze helft maar zes keer in de eerste helft. Dat zegt hoe ongelooflijk goed we dat gedaan hebben.”

Slot kreeg van heel van collega-trainers berichtjes met complimenten, zo vertelde hij zelf. ,,De waardering van collega-trainers was groter dan die van de media’', zegt Slot. ,,Niet dat het belangrijk is hoor. Nee, het frustreert niet, ik geef alleen mijn mening. Maar ik heb ook gezien dat wij aan de bal veel beter moeten en veel beter kunnen.’'

En dat laatste moet de komende weken gestalte krijgen. Met het geklungel in Eindhoven en in Amsterdam in het achterhoofd staan er cruciale weken voor de koploper op het menu. Met achtereenvolgens FC Twente, PSV, Heerenveen en AZ op het menu krijgt Feyenoord de kans om echt afstand te nemen in de eredivisie. Aan de andere kant hopen ze in Enschede, Eindhoven en Alkmaar en uiteraard ook in Amsterdam dat de kloof juist kleiner wordt. Dat Slot zegt nog volop groeimogelijkheden te zien bij zijn formatie, is dus slecht nieuws voor de concurrenten. Feyenoord zat in de Klassieker fysiek wel op het maximaal leverbare, maar voetballend zeker nog niet. Aanvallend vanaf het middenveld bijvoorbeeld.

,,Szymanski zit qua werkethiek op hetzelfde niveau als Guus Til en misschien zelfs wel daarboven’', zegt Slot. ,,Maar soms denk je ook: dat laatste balletje zou beter kunnen. Vind maar een speler met zoveel fijngevoeligheid in de eindfase en die ook nog eens zo hard werkt. Dat is gewoon hartstikke lastig te vinden. Szymanksi presteert schommelend, de ene keer beter dan de andere. Maar hij maakt zijn doelpunten. In de kleine ruimte kan hij nog wel verbeteren. Zoals dat ook voor onze spitspositie geldt. En de keuzes van de buitenspelers in combinatie met de backs bijvoorbeeld. Er is bij dit Feyenoord nog verbetering mogelijk.”

Slot is vooral blij dat zijn voorhoedespelers zo ontzettend hard werken zodat de tegenstander weinig initiatief in de wedstrijd heeft. Zondag in de Grolsch Veste wordt dat wederom een uitdaging, FC Twente is zeker in eigen stadion een bijzonder lastig te bespelen ploeg. ,,Ze hebben slimme spelers met jongens als Van Wolfswinkel en Pröpper", zegt Slot. ,,Ze kunnen nog wat beter laag verdedigen dan dat wij dat kunnen. En ze zijn in eigen huis erg sterk.”