‘Nu het even minder gaat, slaat het nergens op om elkaar te laten vallen’

Door Freek Jansen



Erik ten Hag kijkt het perszaaltje onder de tribune van De Toekomst eens in. De Tukker beseft dat deze persconferentie wat weg zal hebben van een tribunaal. Ajax zit in een vrije val, daar loopt de trainer niet voor weg. Uit de beker, uit Europa en een reeks nederlagen in de eredivisie: ellende in drievoud.