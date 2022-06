Nu de Russen weg zijn, gaat Vitesse de transfermarkt op: ‘Het liefst om de dag een nieuweling’

Met video Alfred Schreuder als andere trainer terug bij Ajax: ‘Ik word hier echt niet meer nerveus van’

Een verbinder, die met dank aan Ronald Koeman nu minder een controlfreak is. Zo omschrijft Alfred Schreuder (49) zichzelf na zijn rustige vuurdoop als hoofdcoach van Ajax. De opvolger van Erik ten Hag is niet van plan veel te veranderen, al is zijn selectie nog altijd aan mutaties onderhevig. ,,Ik vind niet dat een trainer alles hoort te bepalen.’’

24 juni