Noorwegen - Nederland

AZ pakt eerste zege en bezorgt Heerenveen eerste puntenver­lies

29 augustus AZ heeft dit seizoen voor het eerst een eredivisiewedstrijd gewonnen. In het Abe Lenstra Stadion was het met 3-1 te sterk voor Heerenveen, dat de eerste punten morste. In de openingswedstrijd van het seizoen verloor AZ nog van RKC en het werd ook uitgeschakeld in de voorronde van de Europa League tegen Celtic.