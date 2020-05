Nog veel vraagtekens rond het perspectief van Cambuur en De Graafschap

Acht vragen en antwoordenSC Cambuur en De Graafschap spelen hun belangrijkste wedstrijd van de laatste jaren niet op het veld, maar in de rechtbank. Over vier dagen staan de clubs tegenover de KNVB in een kort geding, met als doel de promotie-degradatieregeling van de voetbalbond ongedaan te maken. Een update.

Door Sander de Vries



Wat is de stand van zaken?

Cambuur en De Graafschap bereiden zich, net als de KNVB, voor op de zitting van vrijdag 8 mei. Locatie? De rechtbank van Utrecht. Voor Dolf Segaar, advocaat van de clubs uit de Keuken Kampioen Divisie, betekent dat onder meer dat hij momenteel het pleidooi schrijft. Hij wil daarin gaten schieten in het besluitvormingsproces en uiteindelijke besluit van de KNVB, waardoor Cambuur en De Graafschap promotie naar de eredivisie werd onthouden. Met als uiteindelijke doel: het besluit van de KNVB via de rechtbank terugdraaien.

Heeft Segaar vertrouwen in een goede afloop voor Cambuur en De Graafschap?

,,U bent niet de eerste die me die vraag stelt”, zegt de sportadvocaat lachend. ,,Daar geef ik geen antwoord op. Ik zeg altijd maar: we beginnen een kort geding omdat ik mogelijkheden zie. Maar uiteindelijk bepaalt een rechter of dat tot een overwinning leidt.”

Hoe ziet een rechtszaak in coronatijden eruit?

Normaal zouden ongetwijfeld tientallen supporters van Cambuur en De Graafschap de publiektribune van de rechtbank in Utrecht bevolken. Door de coronasituatie is dat nu niet toegestaan. Verreweg de meeste zittingen worden tegenwoordig via Skype afgehandeld. Opvallend: de zaak van Cambuur en De Graafschap versus de KNVB vindt wél fysiek plaats.

Waarom?

,,Vooral vanwege de publieke belangstelling”, verklaart Els Vallentgoed namens de rechtbank Midden-Nederland. ,,Door de fysieke behandeling is het mogelijk dat media aanwezig kunnen zijn, wat de openbaarheid ten goede komt. De zaak kan ook via een livestream van de rechtbank gevolgd worden. Dat zou niet of minder goed kunnen bij een schriftelijke behandeling of een Skype-zitting. Het gerechtsgebouw en de rechtszalen zijn coronabestendig gemaakt, waardoor de behandeling op een verantwoorde en veilige manier kan plaatsvinden.”

Volledig scherm KNVB-directeur Eric Gudde. © ANP Naast een select aantal journalisten nemen uiteraard de hoofdpersonen plaats in de rechtbank. Volgens Dolf Segaar zijn dat er maximaal tien, inclusief rechter en griffier. Dat betekent dat er alleen plaats is voor vertegenwoordigers van Cambuur, De Graafschap en de KNVB en hun advocaten.

Komt er vrijdag al een uitspraak?

Nee. Dat gebeurt binnen twee weken na het kort geding. De exacte datum wordt vrijdag aan het einde van de zitting bekendgemaakt. Ondertussen proberen Cambuur en De Graafschap een algemene ledenvergadering (alv) op te tuigen. Dat is de andere mogelijkheid om het KNVB-besluit rondom de promotie-degradatieregeling terug te draaien.

O ja, hoe zat dat ook alweer?

Minimaal vier clubs moeten het initiatief voor zo’n algemene ledenvergadering nemen. Die clubs zijn er, het gaat nu vooral om de datum en invulling van de vergadering. Wat dat laatste betreft: geen club zit te wachten op nóg een chaotische videocall vol discussies en eigenbelangen. In het ideale scenario is de alv een hamerstuk. Draaien de clubs het besluit van de KNVB terug? En zo ja, wat zijn de alternatieven, zoals een eredivisie met twintig clubs? Draagvlak voor dit alternatief is natuurlijk cruciaal. Cambuur en De Graafschap hopen op steun van de eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie.

Wanneer gaan de clubs vergaderen?

Segaar sprak aanvankelijk de wens uit dat de alv vóór het kort geding zou plaatsvinden. Een gang naar de rechtbank zou dan wellicht niet eens nodig zijn. Maar dat gaat ‘m niet worden. ,,We hebben de medewerking van de KNVB nodig voor een versnelde procedure”, zegt Segaar over het organiseren van een alv. ,,De KNVB vindt dat niet nodig. Zij wijzen op de voorjaarsvergadering. Die staat op 18 juni gepland. Inderdaad, dat is iets verder weg dan we wilden, maar dat zou ook nog een mogelijkheid kunnen zijn.”

Conclusie?

Vier dagen voor het kort geding zijn er nog veel vraagtekens over de perspectieven van Cambuur en De Graafschap. Duidelijk is wel dat het laatste woord over de zaak, ook na de uitspraak van de rechter, nog niet is gezegd.