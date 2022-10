Nog maar drie weken tot de winterstop: dit is het resterende eredivisie-programma

Willem van Hanegem: ‘Ze moeten niet denken dat ik geniet als Ajax onderstebo­ven wordt gespeeld’

Willem van Hanegem won met Feyenoord twee Europacups en de wereldbeker. Hij was naast Johan Cruijff spelmaker van het legendarische Oranje van 1974 en is bijna vijftig jaar later nog altijd een nationale voetbalheld. Vanaf nu heeft de AD-columnist ook zijn eigen podcast.

22 oktober