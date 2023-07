Nog geen bal getrapt, maar Irakese aanwinst zorgt bij FC Utrecht al voor 100.000 nieuwe volgers op socials

Vera Pauw opnieuw in het nauw na aantijgin­gen: ‘Hoe verdedig je je tegen een leugen?’

Vera Pauw (60) heeft in haar persconferentie bij het Ierse vrouwenvoetbalelftal uitgehaald naar het artikel dat de Amerikaanse sportwebsite The Athletic schreef waarin een aantal speelsters en stafleden van Houston Dash haar (opnieuw) anoniem beschuldigen van ongewenst gedrag. ,,Ik ben bang dat dit me mijn hele leven blijft achtervolgen.”