Nog even zwaaien naar zijn vrouw en kinderen: daar fietst Robben fluitend naar zijn werk

Langs het zwembad. Het vijvertje, de tandarts. Rechts een woonwijk, links de bieb. Onder de snelweg door, over het kanaal, langs een rij bomen naar de kerk daar in de verte. En dan linksaf het trainingscomplex van de FC op.



Een paar kilometer is het, meer niet. Misschien, zei Arjen Robben, zou hij wel gewoon op de fiets naar de training gaan.



Ik stel me de fiets van Robben voor als zomaar een fiets. Niet te flashy, geen rare kleurtjes. Geen racefiets, geen opoefiets. Gewoon een herenfiets met drie versnellingen: één voor wind mee, één voor wind tegen en één voor iets daar tussenin. Een bagagedrager met spanbanden waaronder je een boterhamtrommel (drie bammetjes kaas en eentje met smeerworst) kunt stoppen. Robben slingert zijn been over de stang, zwaait aan het einde van de oprijlaan nog even naar zijn vrouw en kinderen en fietst fluitend naar zijn werk.



Herstel: zijn hobby.

In profsport gaat het vrijwel nooit over plezier. ­Plezier, dat is iets voor amateurs, voor mensen die sporten in hun vrije tijd. Voor de iets te dikke linksback in het derde van FC Koekwauzerveen. Hoe hoger het niveau, hoe meer plezier een verboden woord wordt. Het gaat over presteren, over geld, over transfers, over een pijnlijke hamstring, over kantelende middenvelders en over ­ruzie met de trainer. De voorzitter wil resultaten zien, de supporters zijn ongeduldig, de pers genadeloos en er is altijd een contract dat moet worden opengebroken. Robben woonde bijna twintig jaar in een wereld waarin zelden iemand hem die ene vraag stelde: ,,Vind je het leuk wat je doet?”

Quote In profsport gaat het nooit over plezier. Dat is iets voor amateurs.

Topsport vraagt opofferingen. Tuurlijk, die kun je leveren omdat je graag wilt winnen of omdat je er een smak geld voor krijgt. Maar de échte, intrinsieke motivatie komt grotendeels voort uit plezier. Of je nu jong of oud bent, goed of slecht, linksback van FC Koekwauzerveen of rechtsbuiten van ­Bayern München: als je het niet leuk vindt, hou je het niet vol. Je hoeft alleen maar naar Robben te kijken om het te zien. De liefde voor de bal, de drang om te pingelen, de extase na een doelpunt. De laatste jaren werd het alleen maar sterker. Hij ging meer en meer lijken op het jochie dat op z’n 16de debuteerde voor Groningen. Tijdens zijn ­laatste interland wervelde hij over het veld; hij ­genoot zo hard dat zijn glimlach er dagen later moest worden afgebikt met een betonboor.

Hij had vast ergens zijn trainerspapieren kunnen halen. Hij had analist kunnen worden. Hij had met een sigaar en een whisky op zijn veranda kunnen gaan zitten en de rest van zijn leven kunnen terugdenken aan de manier hoe hij zich als Tomba la Bomba door de verdediging van Dortmund slalomde en de beslissende maakte in de Champions Leaguefinale van 2013. Of tot het einde der dagen kunnen sikkeneuren over het schoenmaatje te veel van Iker Casillas.

Maar Robben is verliefd op de bal, voor altijd verliefd op de bal. Hij stapt op zijn fiets en rijdt langs het zwembad en de bieb naar de training. Niet voor het geld, niet voor de aandacht, niet ­omdat hij nog iets te bewijzen heeft.