Nog een maand tot de start van de eredivisie: zo staan de achttien clubs ervoor

Bekijk hier een overzicht van alle oefenduels van de clubs uit de eredivisie.

Ajax

Ajax kent een relatief kalme voorbereiding, omdat de club niet vroeg in actie hoeft te komen voor belangrijke wedstrijden. Ajax heeft net de eerste oefenwedstrijden achter de rug tijdens het traditionele trainingskamp in De Lutte. Bij de kampioen wordt geen exodus van spelers verwacht.

Nieuw: Jay Gorter (Go Ahead Eagles), Remko Pasveer (Vitesse), Danilo (FC Twente, was verhuurd), Lisandro Magallán (Crotone, was verhuurd), Steven Berghuis (Feyenoord, nog niet officieel).

Vertrokken: Razvan Marin (Cagliari, was verhuurd), Lassina Traoré (Sjachtar Donetsk), Noa Lang (Club Brugge, was al verhuurd), Carel Eiting (KRC Genk), Dominik Kotarski (HNK Gorica, verhuurd), Oussama Idrissi (Sevilla, was gehuurd).

AZ

AZ hoeft in tegenstelling tot eerdere seizoenen niet vroeg in actie te komen in Europacupverband. De club heeft net een trainingskamp in Epe achter de rug waar de eerste oefenwedstrijden zijn gespeeld. Er is momenteel volop beweging rond Calvin Stengs (OGC Nice) en Myron Boadu (AS Monaco).

Nieuw: Vangelis Pavlidis (Willem II), Sam Beukema (Go Ahead Eagles), Bruno Martins Indi (Stoke City, was al gehuurd), Thijs Oosting (RKC, was verhuurd).

Vertrokken: Jasper Schendelaar (PEC Zwolle, was verhuurd), Ramon Leeuwin (Almere City), Jonas Svensson (Adana Demirspor), Rody de Boer (Roda JC, was verhuurd), Joris Kramer (Go Ahead Eagles, was verhuurd), Thomas Ouwejan (Schalke 04, verhuurd), Kenzo Goudmijn (Sparta, verhuurd).

Volledig scherm Sam Beukema viert zijn twee treffers tegen NEC. © ANP

Cambuur

Cambuur heeft al het traditionele trainingskamp op Ameland achter de rug en schoot uit de slof in de eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding tegen Telstar (6-0). De hersenbloeding die technisch directeur en clubicoon Foeke Booy onlangs opliep, heeft flink wat impact gehad op de club. Ondertussen wordt er gewerkt aan een eredivisiewaardige selectie.

Nieuw: Marco Tol (FC Volendam), Sam Hendriks (Go Ahead Eagles), Tom Boere (SV Meppen).

Vertrokken: Ragnar Oratmangoen (Go Ahead Eagles), Giovanni Korte (De Graafschap), Maarten Pouwels (Almere City), Stanley Akoy (nnb), Sven Nieuwpoort (nnb), Delano Ladan (nnb), Jarchinio Antonia (nnb), Joris Kramer (Go Ahead Eagles, was gehuurd van AZ), Robert Mühren (FC Volendam, was gehuurd van Zulte Waregem).

Feyenoord

Een frisse wind noemen ze het bij Feyenoord. Arne Slot heeft als trainer de weg ingeslagen van aanvallen en afjagen. Dat slaat aan, lijkt het. Al is de selectie vooralsnog akelig smal. Op de achtergrond wordt druk gewerkt aan versterkingen.

Nieuw: Marcus Pedersen (Molde), Guus Til (Spartak Moskou), Ofir Marciano (Hibernian), Francesco Antonucci (Volendam, was verhuurd).

Vertrokken: Eric Botteghin (nnb), Uros Spajic (Krasnodar, was gehuurd), Sven van Beek (nnb), Steven Berghuis (Ajax, nog niet officieel), Nick Marsman (Inter Miami), Lucas Pratto (River Plate, was gehuurd), Bart Nieuwkoop (Royale Union Saint-Gilloise), Luciano Narsingh (nnb).

Volledig scherm Guus Til in het shirt van Feyenoord. © ANP

Fortuna Sittard

De oefencampagne van Fortuna Sittard wordt overschaduwd door de gezondheidsproblemen van Ben Rienstra. Vorige week werd bekend dat de middenvelder kampt met hartproblemen. Onduidelijk is nog of hij kan blijven voetballen.

Nieuw: Felix Dornebusch (Eintracht Braunschweig).

Vertrokken: André Vidigal (CS Maritimo), Djibril Dianessy (Pau FC), Leroy George (nnb), Özgür Aktas (nnb), Piet Velthuizen (nnb), Gregoire Amiot (nnb), Nassim El Ablak (nnb), Clint Essers (nnb), Mickaël Tirpan (Kasimpasa, was gehuurd), Dimitrios Emmanouilidis (Panathinaikos, was gehuurd), Samuel Moutoussamy (FC Nantes, was gehuurd), Dario Van den Buijs (Beerschot, was gehuurd).

Go Ahead Eagles

In Deventer zijn ze druk bezig een elftal op de been te brengen dat zich kan handhaven in de eredivisie. Go Ahead Eagles shopte onder meer in de Tweede Bundesliga. De gepromoveerde club zoekt nog wel een spits. Jacob Mulenga zal wellicht verlengen, maar lijkt geen speler meer voor 90 minuten.

Nieuw: Gerrit Nauber (Sandhausen), Ogechika Heil (huur, HSV), Job Schuurman (NEC), Mats Deijl (Den Bosch), Joris Kramer (huur, AZ), Isac Lidberg (Zweden), Ragnar Oratmangoen (Cambuur), Philippe Rommens (TOP Oss).

Vertrokken: Jay Gorter (Ajax), Sam Beukema (AZ), Jeroen Veldmate (FC Emmen), Sam Hendriks (Cambuur), Bradly van Hoeven (Sparta, was gehuurd), Mitchel Michaelis (amateurs HFC), Erkan Eyibil (Mainz, was gehuurd). Mag vertrekken: Zakaria Eddahchouri.

Volledig scherm Heracles-aanwinst Bilal Basacikoglu in duel met Boyd Lucassen van Go Ahead Eagles. © Pro Shots / Erik Pasman

FC Groningen

FC Groningen opende de voorbereiding met een zege bij de amateurs van eersteklasser Pelikaan S (4-1) en een gelijkspel tegen KRC Genk (1-1). Arjen Robben heeft zich op trainingen en in wedstrijden nog niet laten zien.

Nieuw: Marin Sverko (1. FC Saarbrücken), Radinio Balker (Almere City), Michael de Leeuw (FC Emmen), Neraysho Kasanwirjo (Jong Ajax), Peter Leeuwenburgh (Cape Town City), Cyril Ngonge (RKC).

Vertrokken: Sergio Padt (Loedogorets), Thijs Dallinga (Excelsior), Nicklas Strunck Jakobsen (Esbjerg fB), Ko Itakura (Manchester City, was gehuurd), Alessio Da Cruz (Parma, was gehuurd), Per Kritian Bratveit (Djurgarden, was gehuurd), Miguel Ángel Leal (Villarreal, was gehuurd).

SC Heerenveen

Heerenveen speelde tot dusver twee oefenwedstrijden: tegen Jong FC Utrecht (3-1 zege) en KV Kortrijk (2-2). De vraag die in de voorbereiding vooral boven de club hangt, is wanneer en voor hoeveel geld smaakmaker Joey Veerman vertrekt.

Nieuw: Milan van Ewijk (ADO Den Haag), Filip Stevanovic (Manchester City, gehuurd), Xavier Mous (PEC Zwolle).

Vertrokken: Ariel Harush (Hapoel Beer Sheva), Jan Paul van Hecke (Brighton, was gehuurd), Sherel Floranus (Antalyaspor), Oliver Batista Meier (Bayern II, was gehuurd), Lasse Schöne (NEC), Sieben Dewaele (Anderlecht, was gehuurd), Ulysses Llanez (VfL Wolfsburg, was gehuurd).

Heracles Almelo

Liefst dertien oefenduels speelt Heracles deze voorbereiding. Trainer Frank Wormuth vindt het goed voor zijn spelers, omdat ze zich in een wedstrijd niet kunnen verstoppen. Heracles hoopt met Bilal Basacikoglu een aanvaller van formaat te hebben aangetrokken. De club zoekt nog een vervanger voor Robin Pröpper, die een pikante transfer naar FC Twente maakte.

Nieuw: Bilal Basacikoglu (Gaziantep FK), Ruben Roosken (FC Oss), Nikolai Laursen (FC Emmen), Robin Jalving (FC Emmen).

Vertrokken: Robin Pröpper (FC Twente), Tim Breukers (gestopt), Ahmed Kutucu (Basaksehir, was gehuurd van Schalke), Jeff Hardeveld (FC Emmen), Michael Brouwer (FC Emmen, verhuurd), Teun Bijleveld (FC Emmen).

NEC Nijmegen

Lasse Schöne eist de aandacht op bij het gepromoveerde NEC. De oud-Ajacied is na negen jaar terug in het Goffertstadion. Technisch directeur Ted van Leeuwen wil deze voorbereiding nog vijf spelers halen. De selectie van de nummer 7 van de Keuken Kampioen Divisie van vorig seizoen heeft nog wel wat nodig.

Nieuw: Ilias Bronkhorst (Telstar), Mikkel Duelund (Dinamo Kiev, huur), Magnus Mattsson (Sikelborg IF), Lasse Schöne (Heerenveen), Danny Vukovic (zonder club), Robin Roefs (eigen jeugd).

Vertrokken: Norbert Alblas (TOP Oss), Job Schuurman (Go Ahead Eagles), Anton Fase (nnb), Terry Lartey Sanniez (nnb), Ayman Sellouf (nnb), Etien Velikonja (nnb).

Volledig scherm Lasse Schöne namens NEC in actie tegen AZ. © ANP

PEC Zwolle

PEC kent een stroeve start van de voorbereiding. Na een moeizaam gelijkspel tegen Borussia Dortmund O23 (1-1) werd ook kansloos met 2-0 verloren van FC Volendam. Opvallend is de terugkeer van Dwight Lodeweges in Zwolle. Hij wordt de assistent van Art Langeler.

Nieuw: Mees de Wit (Sporting Lissabon), Siemen Voet (Club Brugge), Kostas Lamprou (RKC), Jasper Schendelaar (Telstar).

Vertrokken: Mike van Duinen (OFI Kreta), Xavier Mous (Heerenveen), Virgil Misidjan (FC Twente), Nigel Bertrams (FC Eindhoven), Thomas Buitink (Vitesse), Immanuel Pherai (Borussia Dortmund), Benson Manuel (FC Antwerp), Reza Ghoochannejhad (nnb), Thomas Lam (nnb), Clint Leemans (nnb), Jesper Drost (nnb), Marc-Olivier Doué (nnb).

PSV

PSV heeft na afloop van het seizoen snel de draad weer opgepakt om klaar te zijn voor het Champions League-duel met Galatasaray. Op de transfermarkt is al volop geschakeld en inmiddels is de selectie een kleine drie weken in training.

Nieuw: Marco van Ginkel (Chelsea, was al gehuurd), Ramalho (Red Bull Salzburg), Davy Pröpper (Brighton), Joël Drommel (FC Twente), Phillipp Mwene (Mainz).

Vertrokken: Joël Piroe (Swansea City), Timo Baumgartl (Union Berlin), Adrian Fein (Bayern München, was gehuurd), Lars Unnerstall (FC Twente).

Volledig scherm Mohamed Ihattaren in actie namens PSV. © Pro Shots / Thomas Bakker

RKC Waalwijk

Met het aantrekken van Iliass Bel Hassani, Alexander Büttner en doelmannen Joel Pereira en Hissam El Maach heeft RKC de eerste versterkingen voor het nieuwe seizoen binnengehaald, maar de Waalwijkers zijn er nog niet. Er zal een behoorlijk nieuw team staan in augustus, want deze zomer vertrokken negen spelers.

Nieuw: Iliass Bel Hassani (Ajman Club), Joel Pereira (Manchester United), Alexander Büttner (was zonder club), Hissam El Maach (was zonder club).

Vertrokken: Kostas Lamprou (PEC Zwolle), Anas Tahiri (CFR Cluj), Sylla Sow (nnb), Paul Quasten (nnb), Thijs Oosting (AZ, was gehuurd), Mike Grim (nnb), Vitalie Damascan (Sepsi OSK Sf. Gheorghe), Ola John (Al Hazem), Cyril Ngonge (FC Groningen).

Sparta Rotterdam

Sparta beleeft vooralsnog een vrij rustige voorbereiding. Voornaamste vraag: blijft Abdou Harroui? De middenvelder wordt al maanden begeerd door verschillende clubs, maar een concreet bod op de Jong Oranje-speler is vooralsnog uitgebleven.

Nieuw: Laurent Jans (Standard Luik), Kenzo Goudmijn (AZ, huur), Vito van Crooij (VVV).

Vertrokken: Danzell Gravenberch (De Graafschap), Deroy Duarte (nnb), Jeffry Fortes (nnb), Wouter Burger (Feyenoord, was gehuurd), Aaron Meijers (ADO Den Haag, was gehuurd), Michael Fabrie (VV Smitshoek).

Volledig scherm Kenzo Goudmijn in actie namens Sparta. © Pro Shots / Paul Meima

FC Twente

Veel pech voor FC Twente in de voorbereiding tot nu toe. Nieuweling Jody Lukoki scheurde zijn kruisband en is het hele seizoen uitgeschakeld en dus moet de club uit Enschede alweer opnieuw op zoek naar een nieuwe buitenspeler. De oefenwedstrijd tegen Cambuur ging afgelopen zaterdag niet door, omdat trainer Ron Jans niet genoeg spelers had. Naast veel kleine blessures was er tot overmaat van ramp ook nog een coronageval in de selectie.

Nieuw: Lars Unnerstall (PSV), Robin Pröpper (Heracles), Giovanni Troupee (FC Utrecht), Virgil Misidjan (PEC Zwolle), Manfred Ugalde (SK Lommel), Jody Lukoki (Malatyaspor).

Vertrokken: Joël Drommel (PSV), Issah Abass (Mainz), Tyronne Ebuehi (Venezia), Nathangelo Markelo (Everton), Luciano Narsingh (nnb), Danilo (Ajax).

Volledig scherm Giovanni Troupee namens FC Twente in actie tegen HSC '21. © Orange Pictures

FC Utrecht

FC Utrecht speelt een eigen Beneliga in de voorbereiding en laat daarin een behoorlijke indruk achter, met zeges op KV Mechelen (7-2) en AA Gent (3-0), en remises met Royal Antwerp (2-2) en Anderlecht (1-1).

Nieuw: Anastasios Douvikas (Volos), Quinten Timber (Ajax), Arthur Zagre (AS Monaco, huur).

Vertrokken: Leon Guwara (Jahn Regensburg), Giovanni Troupée (FC Twente), Jonas Arweiler (Almere City), Václav Cerny (FC Twente), Justin Lonwijk (Viborg FF), Emil Bergström (Willem II, verhuurd), Justin Hoogma (Hoffenheim, was gehuurd).

Vitesse

De voorbereiding van Vitesse verloopt nog moeizaam. In vier oefenduels won de club slechts eenmaal, van OFI Kreta. Daarbij hangen de transferperikelen rond Riechedly Bazoer en Oussama Tannane, die weg willen, boven de groep. Met Nikolai Baden Frederiksen is wel een broodnodige spits gehaald.

Nieuw: Toni Domgjoni (FC Zürich), Daan Reiziger (Ajax), Julian von Moos (FC Basel, huur), Romaric Yapi (Brighton), Nikolai Baden Frederiksen (Juventus).

Vertrokken: Remko Pasveer (Ajax), Bilal Bayazit (nnb), Thomas Bruns (nnb), Armando Broja (Chelsea, was gehuurd), Idrissa Touré (Juventus).

Willem II

Vanwege het 125-jarig bestaan van Willem II speelden de profs een oefenwedstrijd tegen de amateurs. Het leverde een monsterzege op voor de equipe van de nieuwe coach Fred Grim en zijn eveneens nieuwe assistent Denny Landzaat: 20-0. Daarna volgden zeges op RKDSV (11-0) en Quick Boys (5-2).

Nieuw: Emil Bergström (FC Utrecht, huur), Nikos Michelis (AC Milan, huur), Max Svensson (van Helsingborgs IF), John Yeboah (Almere City, was verhuurd), Dylan Ryan (Melbourne Victory, was verhuurd).

Vertrokken: Sven van Beek (nnb), Sebastian Holmen (Rizespor), Vangelis Pavlidis (AZ), Mike Trésor (KRC Genk), Victor van den Bogert (FC Den Bosch), Lindon Selahi (FC Twente, was gehuurd), Jordens Peters (gestopt), Aro Muric (Manchester City, was gehuurd), Jan-Arie van der Heyden (nnb), Jop van der Avert (nnb), Ole Romeny (NEC, was gehuurd), Ian Smeulers (nnb).

Volledig scherm Jasper Dahlhaus in het nieuwe uittenue van Willem II. © Pro Shots / Toin Damen