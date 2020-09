NOC*NSF wil overleg over extra steun voor verenigingen

Ten Hag vindt Ajax te zwaar gestraft: ‘Absoluut geen rode kaart’

27 september Erik ten Hag was zeer content met de 2-1 zege die Ajax zaterdagavond in ondertal boekte op Vitesse. ,,Hoe we met tien man hebben gevoetbald, was uitstekend’’, sprak de winnende coach, die over de beslissing van scheidsrechter Van Boekel om Edson Álvarez rood te geven minder te spreken was.