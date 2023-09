Noah Ohio en Kenneth Taylor houden Jong Oranje op maximale score in EK-kwalificatie

Al snel ontdekte de nieuwe bondscoach, die liefst vijftien debutanten opriep voor zijn eerste interlands als bondscoach, dat de Noord-Macedoniërs een andere concurrent in de groep, Zweden, vorige week niet per ongeluk hadden verslagen. In een troosteloos decor in Skopje waren zij ook tegen Jong Oranje lange tijd op weg naar een stunt.