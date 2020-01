Noa Lang klaar voor debuut bij FC Twente: ‘Hij is een speciale speler’

Lang neemt naar alle waarschijnlijkheid de plek voorin op links in van Rafik Zekhnini. „Noa is een speciale speler die ons kan helpen in het laatste deel van het veld met een dribbel, een eindpass of een goal. Met zijn creativiteit kan hij vanuit het niets toeslaan”, zegt FC Twente-trainer Gonzalo Garcia. De Enschedeërs hebben al het gehele seizoen moeite om tot kansen te komen. In de laatste vier competitieduels kwam de ploeg zelfs niet eens tot scoren.