Nilis wil na Turks avontuur snel weer aan de slag: ‘Ik sta nog dolgraag op het veld’

Na een kort avontuur in Turkije wil Luc Nilis snel weer aan het werk in Nederland of België. ,,Spelers iets leren, daar geniet ik nog altijd van.”

Luc Nilis heeft in en rondom Eindhoven nog altijd een hoeveelheid fans waar menig ‘influencer’ steil van achterover slaat. Deze week keerde de 53-jarige stilist en goalgetter van weleer terug in zijn Belgische woonplaats Zonhoven, na een kort avontuur in Turkije. De voormalig PSV'er trainde in de Süper Lig de spitsen van Ankaragücü, maar een feest werd het nooit.

Koffers

Nilis begon zich ongelukkiger en ongelukkiger te voelen bij de nummer laatst van de Turkse competitie. Na drie maanden pakte hij maandag zijn koffers. ,,Ik kende de trainer goed (Fuat Çapa, red.) omdat ik in het verleden al met hem bij Kasimpasa had gewerkt. Dat gaf in augustus de doorslag om voor Ankaragücü te kiezen. Om eerlijk te zijn viel het me niet mee en dat lag vooral aan de coronacrisis. We hadden op het meest kwade ogenblik elf of twaalf besmettingen bij de ploeg en ik leefde een hele periode alleen nog maar op een hotelkamer.”

Traptechniek

Het verstikte hem en hij voelde zich eenzaam, ver weg van zijn Mieke, de kinderen, België en Nederland. ,,Ik heb op een gegeven moment bij de clubleiding aangegeven dat ik me niet fijn meer voelde bij de hele situatie. Je zit ineens in een land waar je de taal niet spreekt en amper nog naar buiten kunt. Gelukkig was er alle begrip en zijn we daar netjes uitgekomen. Deze week ben ik teruggekomen en kreeg ik van veel vroegere ploeggenoten direct berichtjes of ik weer met ze kom voetballen zodra het weer mag.”

Onder meer bij de vrijbuiters van FC de Rebellen (een verzameling oud-profs) en DEV (in Arcen) zien ze de bijna unieke traptechniek Nilis maar wat graag terug. In Arcen speelde het PSV-clubicoon lang samen met Stan Valckx, momenteel technisch manager van VVV.

PSV

Tot een half jaar geleden was hij in Venlo in dienst en tussen 2014 en 2018 bij PSV, waar hij talenten en gearriveerde spelers details kon leren die hen verder brachten. ,,Bij een kleinere club kan ik een rol als trainer voor de aanvallers combineren met een functie als assistent. Ik ben momenteel ook bezig om mijn UEFA A-diploma te halen, waarmee je dat op het hoogste niveau kunt doen. In een professionele jeugdopleiding zou ik ook best willen werken. PSV? Daar sta ik altijd voor open.”

Voordeel

Aanbiedingen zijn er nog niet en daarom kan Nilis tijdens zijn wandelingen even reflecteren en op adem komen. De man die bij PSV tussen 1994 en 2000 scoren tot kunst wist te verheffen, wil snel weer aan het werk. ,,Ik ben geen mens om lang niks te doen en wil het liefst lekker op het veld staan, ergens in Nederland of België. Ik sta er elke dag nog dolgraag. Spelers iets leren waar ze de rest van hun carrière hun voordeel mee doen, daar geniet ik nog altijd van. Het is afwachten wat er komt. Clubs weten nu dat ik weer vrij ben.”

Volledig scherm Nilis aan het werk met Luciano Narsingh bij PSV in 2015. © Koen Verheijden