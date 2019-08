Nijhuis fluit Feyenoord, Europees duel voor Gözübüyük

Bloodworth is in Duitsland even Janssen, maar straks weer Bloodworth

15:02 Oranjevoetbalster Dominique Bloodworth (24) is na het succesvolle WK bij de Duitse topclub VfL Wolfsburg aan een nieuw voetballeven begonnen. Haar start in Duitsland is perfect, al mag ze nog even niet met de naam Bloodworth op haar rug spelen. Met Nederland kan dat vrijdag in Estland bij de start van de EK-kwalificatie wel.