Nijhuis de VAR is niet Nijhuis de scheids

Dat Bas Nijhuis een fan is van mannelijk voetbal behoeft bijna geen uitleg meer. Het is alom bekend binnen het Nederlands betaald voetbal. Hij laat meer duels doorspelen dan zijn collega’s in het Nederlandse scheidsrechtersgilde. Zondag tijdens PSV-Ajax assisteert hij Danny Makkelie. Hoe werkt dat in de praktijk? Kijkt Nijhuis vanuit de controlekamer in Zeist net zo naar de wedstrijd als hij als leidsman op het veld zou doen? Het antwoord is nee.

Hypothetisch: Noussair Mazraoui tikt zondag in de tiende minuut Steven Bergwijn héél lichtjes aan in het strafschopgebied. Makkelie fluit en wijst naar de stip. In Zeist kijkt Nijhuis mee. Zelf had hier misschien geen penalty voor gegeven, maar een correctie van zijn kant komt er niet. De regel is namelijk als volgt: alleen als de scheidsrechter een duidelijk aantoonbare fout maakt, moet de VAR ingrijpen. Bijvoorbeeld als Bergwijn in het aangehaalde voorbeeld een fopduik maakt.