Nieuweling Maxi Romero krijgt van PSV ruim de tijd

Door Rik Elfrink



De jonge Argentijn is vanwege een lichte blessure niet direct inzetbaar, maar wel op de weg terug. Niks verontrustends, zo valt te beluisteren vanuit de schoot van de club. Maar in de komende duels met FC Twente (zaterdag), Feyenoord (woensdag) en PEC Zwolle (volgende week zaterdag) kan hij normaliter nog geen hoofdrol opeisen. Hoe hij na het wennen aan de trainingen instroomt bij wedstrijden, moet nog worden afgewacht.

Volledig scherm Maxi Romero en Marcel Brands. © PSV

Romero speelde zijn laatste duel in de Argentijnse competitie op 23 november vorig jaar en PSV moet dus zorgvuldig afwegen wanneer het tijd is voor zijn debuut. Niet voor niets werd Luuk de Jong de afgelopen weken weer belangrijk gemaakt en sprak trainer Phillip Cocu over een aanpassingsperiode voor de Zuid-Amerikaan. Zoals veel van zijn voorgangers vloog Romero er direct in bij zijn eerste trainingen bij PSV, maar hij is nog niet gewend aan de intensiteit van een aantal onderdelen. Niet dat PSV nou zo extreem lang traint, maar het gaat vooral om de manier waarop er invulling aan wordt gegeven.

Ritueel

Voorin kan PSV de afwezigheid van de miljoenenaankoop momenteel goed opvangen, maar achterin blijft de selectie aan de dunne kant. PSV had tot gisteren nog geen nieuwe verdediger ingelijfd. Hoewel het maximaal aantal resterende duels beperkt is (18 stuks), loerde de club de afgelopen weken op een versterking. Het is onder directeur voetbalzaken Marcel Brands een halfjaarlijks ritueel geworden. Tot en met de slotdag van de transfermarkt houdt PSV de spanning er bij de eigen achterban in. Afgelopen zomer leidde dat onder de eigen supporters tot frustraties. Ondanks het feit dat PSV toen geen verdediger meer haalde, slaagde de ploeg erin een puike eerste seizoenshelft af te werken. En ook in de tweede competitiehelft heeft PSV alweer twee driepunters te pakken.