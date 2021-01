Nieuwe Willem II-trainer ‘Petro’ is inderdaad een heel ander type dan Koster

Door Max van der Put



Met Zeljko Petrovic is dat zonder meer het geval. Analist Johan Derksen noemt ‘Petro’ steevast ‘de babbelzieke Montenegrijn’. Dat hij een vlotte babbel heeft, daar is niets aan overdreven. Maar Petrovic is natuurlijk meer dan dat. Wat heeft Willem II nodig momenteel? Het team 'staat’ wel zo ongeveer. Met Koster, Vink, Petrovic of wie dan ook als eindverantwoordelijke zal Willem II er op het veld vermoedelijk grotendeels identiek uit zien. Waarbij iedere trainer z'n eigen accenten legt natuurlijk.



Maar de huidige spelersgroep heeft vooral vertrouwen nodig. De een een ‘schop onder de kont’, de ander een arm om de schouder; dat is allemaal aan Petro wel toevertrouwd. Naar buiten toe heeft hij iets ontwapenends, intern kan hij ook snoeihard zijn als het moet. Maar vooral ook begripvol, liefkozend als het nodig is.