Nieuwe rivaliteit tussen oude vrienden: FC Emmen hoeft niet te rekenen op cadeautjes van FC Groningen

Samenvatting AZ legt druk weer bij PSV na zwaarbe­voch­ten zege bij RKC

1 mei AZ heeft in de Eredivisie de derde plaats stevig in handen gehouden. De Alkmaarders kwamen in de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk al vrij vlot achter, maar wonnen alsnog: 1-3. RKC speelde de laatste 20 minuten met een man minder na een rode kaart voor Sylla Sow.