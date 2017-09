Nieuwe PSV-spits met vleugje Amsterdamse bluf

Samen met zijn vriendin woont hij nu in Eindhoven. Zijn moeder woonde met hem een tijd in Engeland, maar komt nu alleen nog naar de wedstrijden kijken. Met zijn Surinaamse vader heeft hij momenteel contact via de app, omdat hij in Suriname verblijft. ,,Bijna alles is nieuw voor me. Ik kende de stad vooral van De Herdgang, waar ik in het verleden vaak met Ajax ben geweest. Door zo'n tijd in het buitenland leer je om je snel aan te passen en dat is voor mij ook waardevol geweest."



Nu ligt zijn toekomst dus bij PSV, dat dit 'buitenkansje' maar wat graag binnenhaalde. ,,Ik heb er met mijn zaakwaarnemer Mino Raiola en familie lang en goed over gesproken. Het is de beste stap om terug te keren. Ik denk dat hier voor mij de meeste kansen zijn om door te breken."