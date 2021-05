Nieuwe opzet Eredivisie voor voetbalsters zonder play-offs

Daarbij is ook gekeken naar de vrouwencompetities in andere landen. Het spelen van meer wedstrijden is volgens de betrokken partijen cruciaal om het gat met buitenlandse topcompetities, zoals die in Duitsland en Engeland, te verkleinen.



Dit seizoen spelen alle clubs twee keer tegen elkaar, gevolgd door play-offs tussen de top 4 om de landstitel en play-offs tussen de nummers 5 tot en met 8 van de ranglijst. In plaats van play-offs komen er nu periodetitels. De strijd om de Eredivisie Cup, een extra toernooi naast de Eredivisie en de KNVB-beker, verloopt vanaf komend seizoen via een knock-outsysteem.