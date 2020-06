Nieuwe kleding FC Twente: club kiest voor traditierijk Spaans sportmerk

„Ik denk dat heel wat clubs straks met bewondering naar ons shirt kijken. Qua historische betekenis en uitstraling is dit voor FC Twente een geweldige stap”, zegt hij. „Meyba was in de jaren 80 en begin jaren 90 een begrip. Grote idolen en ook het dreamteam van Barcelona speelden erin. Het waren echt iconische shirts.” Het merk vond in de jaren 40 z’n oorsprong in Barcelona.



Meyba stapte in de jaren 90 uit het voetbal en ging zich toeleggen op het maken van andere sportkleding. Het merk is nu vooral bekend als producent van zwembroeken en sneakers. „Via FC Twente keren ze nu terug in het voetbal en willen ze in Europa weer voet aan de grond krijgen”, zegt Büscher. „Nu we als club aan de vooravond van een nieuw begin staan, is dit het moment om hier in te stappen. Voor de naamsbekendheid is dit heel goed.”