Nieuwe judolente kondigt zich aan

Door Lisette van der Geest



Zijn donkere ogen staan dwingend. Van verlies lijkt op het gezicht van Roy Meyer geen sprake, ook al verloor de zwaargewicht zojuist zijn herkansing op de WK judo in Bakoe. ,,Potverdikkie, wat zit ik er dichtbij. Ik haal hier heel veel motivatie uit. Nu heb ik ’m niet, maar die medaille komt er.”



Het is een belofte die, gekeken naar de recente successen van de nationale ploeg, plots reëler lijkt. Na extreem magere jaren op de belangrijkste judotoernooien - de WK’s en de Olympische Spelen - sluit Nederland, land met een rijke judohistorie, de individuele kampioenschappen met drie medailles af. Twee keer brons en een keer zilver. Een grote verbetering ten opzichte van een jaar geleden, toen de teller op nul bleef staan. Of ten opzichte van de WK daarvoor, in 2015, waar Marhinde Verkerk als enige Nederlandse op het podium stond met brons – dezelfde kleur als dinsdag.



Bondscoach Maarten Arens: ,,Vorig jaar heb ik niet lekker geslapen natuurlijk. Maar dan weet je ook: je slaat een bepaalde weg in, met onder meer een nieuwe staf. Je hebt sporters in speciale situaties die maatwerk vragen, dat heeft ook tijd nodig. Als je het afzet tegen een jaar geleden en alleen kijkt naar de medailles, hebben we nu absoluut een goed toernooi gedraaid.”