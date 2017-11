Nieuwe inwoners van Waalwijk krijgen gratis seizoenskaart van RKC

Video Houwen na bizarre eigen goal: 'Vreesde voor rode kaart als ik de bal zou pakken'

11:24 Doelman Jeroen Houwen had de eigen goal van Vitessenaar Fankaty Dabo gisteren kunnen voorkomen. Hij had de bal gewoon kunnen vangen. ,,Maar het was een terugspeelbal”, verklaart de keeper. ,,Als ik de bal pak, krijg ik waarschijnlijk rood voor hands. Dat wilde ik niet.”