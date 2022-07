Nieuw thuistenue Feyenoord met ‘nostalgisch kraagje’

Arne Slot over vertrek­kers: ‘Denk dat er spelers zijn die voor serieuze bedragen weg kunnen gaan’

Feyenoord is officieel begonnen aan het nieuwe seizoen. Arne Slot miste op de eerste trainingsdag zijn internationals nog. ,,Ik ga niet op namen in van nieuwe spelers. Mensen rond Feyenoord zijn wereldkampioen in het droppen van namen.’'

27 juni