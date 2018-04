Nieuw logo Johan Cruijff Arena onthuld

'Geheel in lijn van dit seizoen verslaat NAC angstge­gner Heerenveen'

18:34 De thuiswedstrijden van NAC gaan op en af, als in een achtbaan. Fraaie zeges (FC Utrecht, Feyenoord en Vitesse) worden afgewisseld met onverklaarbare nederlagen (VVV, Roda JC en Willem II). In de laatste elf duels in het Rat Verlegh Stadion volgde na een nederlaag standaard een overwinning.