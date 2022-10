Nieuw keepersleed bij Vitesse: Kjell Scherpen uitgeschakeld door knieoperatie

Vitesse wordt opnieuw met keepersleed geconfronteerd. Eerste doelman Kjell Scherpen wacht een knieoperatie in ziekenhuis Rijnstate in Arnhem. De huurling van Brighton & Hove Albion is daarmee meerdere weken uitgeschakeld. Bij de Gelderse eredivisionist schuift Daan Reiziger door.

Scherpen (22) heeft de kwetsuur afgelopen zaterdag opgelopen in het duel met Cambuur (3-0 zege Vitesse). Coach Phillip Cocu was aanvankelijk nog positief gestemd over de ernst van de blessure van de doelman van Jong Oranje, maar werd dinsdagmiddag teleurgesteld.

In Leeuwarden haakte Scherpen na 55 minuten af. Hij werd vervangen door Reiziger, die eerder in de competitie al zijn debuut maakte tegen FC Groningen. De jonge doelman heeft tot dusver nog geen goal tegen gekregen.

Keepersprobleem

Scherpen staat op zeven wedstrijden voor Vitesse. Hij werd in de zomer gehaald, nadat de Arnhemse club met een keepersprobleem werd opgezadeld. De beoogde eerste keus Markus Schubert liep in de voorbereiding een knieblessure op. Ook de Duitser ging al onder het mes. Hij is nu op de weg terug en traint weer volledig mee.

Omdat Schubert wegviel, kreeg bij Vitesse Jeroen Houwen weer een kans. Hij startte de competitie in Arnhemse dienst. Maar de Limburger verloor na twee competitieduels al het vertrouwen. De leiding van Vitesse greep in trok Scherpen aan.

Reiziger

Reiziger is nu nieuwe eerste keus van Cocu. De Groninger kwam vorig jaar over van Jong Ajax, maar kampte in zijn eerste seizoen voortdurend met blessureleed.

De voorbije maanden ontwikkelde Reiziger zich snel bij Vitesse. Hij steeg van vierde keeper in de hiërarchie naar tweede doelman, achter Scherpen. Voorlopig krijgt de Groninger nu zelfs zijn kans onder de lat bij de club, die op een teleurstellende vijftiende plek in de eredivisie staat.