Nieuw blessure-drama houdt Romero voorlopig aan de kant

De Argentijn raakte vrijdag in het duel tussen Helmond Sport en Jong PSV in een duel geblesseerd en naar nu blijkt is hij er wekenlang uit. ,,We gaan kijken hoe het herstelt”, zegt zaakwaarnemer Roly Zarate over de ontstane situatie. Hij hoopt nog dat het WK onder 20 haalbaar is voor Romero, die daar met Argentinië zou deelnemen. Het toernooi vindt plaats in Polen en begint op 23 mei. Zarate vindt het belangrijk dat hij daar nog kan deelnemen. ,,Hopelijk verliest hij die kans niet.”



PSV kan nog geen nadere informatie over de blessure geven omdat volgens de club het medisch onderzoek eerst moet worden afgerond.