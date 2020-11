Niet naar voren geschreeuwd worden kan voordeel zijn voor Feyenoord

Door Mikos Gouka



Het is voor Feyenoord weer eens erop of eronder in een Europese campagne. Na twee duels al. Tegen CSKA Moskou, de koploper van de Russische competitie, moet worden gewonnen om de kansen op overwintering in de Europa League realistisch te houden. In de eigen Kuip bracht een dergelijke uitgangspositie voorheen vaak iets extra’s boven bij spelers en achterban. De combinatie bracht in het recente verleden Sevilla en FC Porto in problemen, omdat de fanatieke aanhang bijna schuimbekkend de eigen ploeg naar voren schreeuwde.