Niemandsland dreigt nu al voor Feyenoord

Maar Feyenoord lijkt op niemandsland af te stevenen. Vergelijk het met het wielrennen. De twee favorieten PSV en Ajax zijn op weg naar Alpe d’Huez ontsnapt, het gat is groot, maar als Feyenoord een beetje doortrapt komt het eerste deel van het peloton nooit meer terug in het wiel van de Rotterdammers.



Coach Giovanni van Bronckhorst kijkt het liefst nog altijd omhoog. Hij hoopt op materiaalpech bij PSV en Ajax. Of een onverwachte hongerklop, hoe onwaarschijnlijk dat nu ook lijkt. De trainer wil zich nog niet neerleggen bij het spookbeeld dat zijn ploeg in niemandsland zal blijven steken. ,,De derde plek vasthouden en kijken of er nog een mogelijkheid is om te stijgen, dat is het doel nu’’, zegt de trainer. ,,Maar daar hebben ook de prestaties van Ajax en PSV mee te maken. Zelf winnen en wachten dus tot Ajax en PSV punten laten liggen.’’