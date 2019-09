Niemand heeft het in Duitsland meer over een woedende Müller

Door Daniël Dwarswaard Boos was hij. Nee, witheet. Toen Thomas Müller afgelopen maart te horen kreeg dat hij zich niet meer hoefde te melden bij het Duitse team was hij in alle staten. De routinier van Bayern München slingerde zelfs een videoboodschap de wereld in om zijn ongenoegen te delen. Voor over de manier waarop. Een droge mededeling en klaar. Zo ga je niet om met een honderdvoudig international, vond hij. Ook Hummels en Boateng waren niet meer welkom. Jarenlang vormden ze het centrale duo van succesploeg Duitsland.

,,Maar de rust rond de ploeg is terug’’, stelt de Duitse oud-prof Simon Cziommer die een voetballeven lang in de eredivisie speelde. ,,Achterin staan nu Jonathan Tah (Leverkusen) en Niklas Süle (Bayern). Zeker van die laatste is iedereen overtuigd. Echt een beest qua postuur, maar ook nog eens heel snel. Minder sierlijk dan Hummels en Boateng, maar over zijn positie is nu totaal geen discussie. Dat komt misschien alleen als het slecht gaat. Zo van: is er tóch niet te vroeg afscheid genomen van Hummels?’’

Duitsland is de kwalificatiereeks ‘gewoon’ met negen punten uit drie wedstrijden begonnen. Mét een bulk aan ‘nieuwe’ namen. Cziommer: ,,Supertalenten als Kai Havertz (Leverkusen) en Julian Brandt (Borussia Dortmund) staan nog niet eens in de basis. Serge Gnabry staat hoger in de hiërarchie. Iedereen heeft het terecht over de nu geblesseerde Leroy Sané, maar Gnabry is aardig op weg om dé man van het Duitse team te worden. Bondscoach Löw heeft hem zelfs min of meer een vaste basisplaats toegezegd. Dat zie je in Duitsland zelden.’’



Toni Kroos en Joshua Kimmich vormen het creatieve blok voor de verdediging. ,,Daar heeft Duitsland wel een omslag gemaakt’’, weet Cziommer. ,,De opbouw begint echt bij die twee, waar dat voorheen meer van achteruit begon. Over de klasse van Kroos bestaat natuurlijk geen twijfel, de grote meneer van het elftal. Hij en Neuer zijn nog de mannen met ervaring. ,,Het klinkt misschien gek, maar je kunt Nederland en Duitsland goed met elkaar vergelijken. Vers talent heeft de boel overgenomen.’’