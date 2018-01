Nicolás Tagliafico is een echte 'Overmars-aankoop'

Door Daniël Dwarswaard



Als de kersverse aanwinst Nicolás Tagliafico zondag voor de eerste training om zich heen kijkt in de kleedkamer van Ajax, zal hij zich bijna een oude man voelen. Met zijn 25 jaar behoort de Argentijnse linksback tot de ouderen in Amsterdam. Klaas-Jan Huntelaar en Lasse Schöne zijn ouder natuurlijk, net als Siem de Jong en Nick Viergever. O ja, derde keeper Kostas Lamprou ook nipt.



Leeftijd is soms slechts een getal, maar in bredere zin staat de komst van de Tagliafico juist daardoor symbool voor een nieuwe koers bij Ajax. Vanzelfsprekend leidt de club jong talent op voor het eerste elftal en struint het Europa af om beloftevolle spelers (zoals de 19-jarige Hassane Bandé van KV Mechelen) op te pikken. Spelers om later nog geld aan te verdienen.

Maar in Amsterdam dringt óók langzaam het besef door dat een nieuwe categorie misschien wel onmisbaar is op weg naar succes. Want met Tagliafico haalt Ajax een speler in huis die er qua reputatie direct kan en moet staan. Hij droeg afgelopen zomer al het shirt van Argentinië en groeide in zijn vaderland bij topclub Independiente uit tot aanvoerder van het elftal.

'Overmars-aankoop'

Natuurlijk kun je deze aankoop van Ajax niet vergelijken met de manier waarop PSV een paar jaar terug Andrés Guardado vastlegde. Dat was toen écht een gearriveerde speler met een rijke loopbaan, spelend bovendien op een meer cruciale positie in het elftal. Maar prikkelend is wel de gedachte dat Ajax met het aantrekken van Tagliafico afstapt van de voorheen heilige huisjes in Amsterdam.

Zo bezien is Tagliafico een 'Overmars-aankoop.' De directeur spelerszaken heeft met de steun van algemeen directeur Edwin van der Sar en de raad van commissarissen de macht gegrepen bij Ajax, nu 'cultuurbewaker' Dennis Bergkamp op non-actief is gesteld. Overmars kan daadkrachtig shoppen, nu er geen ellenlange discussies meer gevoerd hoeven te worden of buitenlander A nou zoveel beter is dan aanstormend talent B. Ook het eerdere vertrek van commissaris Theo van Duivenbode maakt het voor Overmars op dat vlak makkelijker.

Bewijzen

Voorlopig moet Tagliafico zich vanaf maandag eerst bewijzen bij de nieuwe coach Erik ten Hag. Die zal tijdens de trainingsweek in Portugal in recordtempo zijn selectie moeten leren kennen en zijn ideale formatie moeten bouwen. Op 21 januari is al de Klassieker tegen Feyenoord.

Peter Gerards, als scout al jaren actief in Zuid-Amerika, kent Tagliafico goed. Gerards adviseerde Ajax vorige zomer om succesnummer Davinson Sánchez uit Colombia te kopen. Hij omschrijft de nieuwste aankoop, voor wie Ajax zo'n 4,5 miljoen euro betaalt, als een 'allround vleugelverdediger'. ,,Goede techniek, goede snelheid. Aanvallend niet heel spectaculair, dus verwacht niet eenzelfde type als bijvoorbeeld de Braziliaan Maxwell bij Ajax was. Maar hij is wel een speler die voor een goede balans in het elftal zorgt. En ook belangrijk: hij heeft een goede wedstrijdmentaliteit.''

