Nicky Hofs scoort 14 keer in kampioenswedstrijd, SC Rheden 'doodziek' van titel MASV 3

Zuur

,,Zondag staan ze in Doesburg bij onze bekerfinale (4-1 winst op SC Veluwezoom 5, MG) langs de lijn in shirtjes met MASV 3 kampioen. Daarnaast zijn er vervelende berichten op Facebook. Waarom dat provoceren? Zo ga je niet met elkaar om. Wij hebben niets tegen MASV en SC Veluwezoom. Het thuisduel dit seizoen van ons eerste elftal tegen MASV was een geweldig feest. Ze hebben hier in de kantine voldoende besteed. Geweldig toch, zo kan het ook”, zegt Farkas die weinig heil verwacht van de KNVB. ,,Als de KNVB bepaalt dat alles rechtmatig is verlopen, dan leggen we ons daar bij neer. Zuur is het wel, omdat we met het tweede van SC Rheden graag hogerop willen."

'Niets geregeld'

Bij MASV is men zich van geen kwaad bewust. ,,Niets aan de hand”,zeggen de oud-profs Tim Cornelisse en Nicky Hofs in koor, die spelen bij MASV 3. ,,We hebben gewoon negentig minuten gas gegeven. Dat doen we normaal nooit. Bij een doelpunt of zes denkt iedereen normaal gesproken al aan de derde helft. Dat was deze keer niet het geval. We zijn gewoon doorgegaan’’, zegt Tim Cornelisse die niet blij is met alle commotie. ,,Er was niets geregeld. Ik speel voor de lol in MASV 3, dan ga ik me toch niet met dit soort zaken bezig houden. Rheden heeft in de competitie zelf ook grote uitslagen neergezet.’’



Ploeggenoot Nicky Hofs, die in het kampioensduel veertien keer doel trof, sluit zich bij die woorden aan en noemt de uitslag niet vreemd. ,,Je kent mijn kwaliteiten toch, dan is het niet merkwaardig’’, zegt Hofs grappend.