Nelson kan het bij Feyenoord eindelijk laten zien: ‘De coach zei: ‘Reiss, je verdient het’

Door Mikos Gouka



Toen Reiss Nelson bijna twee maanden geleden debuteerde voor Feyenoord, als invaller tegen RKC, nam trainer Arne Slot hem aan de zijlijn nog even apart. De Engelsman, die vrijdag 22 jaar wordt, knikte daarna instemmend. ,,De coach zei: ‘Reiss, je hebt hier heel hard voor gewerkt. Je verdient het. Laat ons zien wat je kunt, ik geloof in je.’ Dat is precies wat je op dat moment wilt horen van je trainer’’, zei Nelson er later over.