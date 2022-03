Negende clean sheet van het seizoen bezorgt FC Twente knappe uitzege in Alkmaar

De Tukkers speelden zeer georganiseerd. AZ had veel balbezit, maar creëerde niet één uitgespeelde kans. Door de nederlaag is AZ voorlopig weer uit het zicht van de top drie.



Op 11 september vorig jaar verloor AZ voor het laatst thuis in competitieverband, maar vandaag lukte in balbezit maar weinig bij de Alkmaarders. FC Twente creëerde ook niet overdreven veel kansen, maar wel de beste. Na een afgekeurd doelpunt van Daan Rots in de eerste helft was het na ruim een uur nota bene rechtsback Joshua Brenet die het enige doelpunt van de wedstrijd maakte dat op het scoreformulier terecht komt. De verdediger, in de winterstop overgekomen van Hoffenheim, vierde alweer zijn tweede treffer in vijf competitieduels voor zijn nieuwe club uit Enschede.