Negen minuten lang te veel oude spelers bij Jong AZ, duel met FC Oss moet over

De route naar het EK van 2020 is langer en vol met bochten

11:40 Het WK halen we er niet meer mee, maar Nederland-Zweden is wél belangrijk met het oog op de toekomst. Het resultaat telt mee in de nieuwe landencompetitie die de UEFA introduceert en die meeweegt in de EK-kwalificatiecyclus voor 2020. Een blik in de agenda van Oranje.