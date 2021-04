Neefje van Clarence Seedorf maakt profdebuut bij ADO Den Haag

Eerder maakten Chedric, Jurgen (broertjes van Clarence), Stefano, Collin en Regilio (allen neefjes) al hun profdebuut. ADO-coach Ruud Brood liett naast Seedorf ook de 19-jarige aanvaller Xander Severina debuteren tegen FC Utrecht. Brood mist heel wat geblesseerde spelers, onder wie Daryl Janmaat, Gianni Zuiverloon en Peet Bijen. Ook Michiel Kramer ontbreekt in de selectie.

De wedstrijd in Den Haag is om 14.30 uur begonnen. Volg de ontwikkelingen via ons uitgebreide liveblog.