Nederlandse scheidsrechters verschijnen niet langer voor de camera na wedstrijden

Scheidsrechter Serdar Gözübüyük had enkele dagen eerder bij Ziggo Sport al verteld dat het arbitragekorps niet meer voor de tv-camera’s wil verschijnen. ,,In Nederland is het best uniek dat we na afloop voor de camera komen. Vaak alleen als het negatief is. Na een discutabel moment hoor je 5 minuten na de wedstrijd geklop op de deur. Dan is het een commentator of verslaggever die zegt: kom je zo sorry zeggen? Het is altijd negatief”, aldus Gözübüyük. ,,Ik vind het best wel negatief als je alleen maar voor de camera moet komen bij een slecht moment.”