Nederlandse historie tegen Benfica: per boot naar Lissabon, beslissingsduel in Parijs en finale in Stuttgart

De geboorte van het Legioen

Zestig jaar geleden was Benfica met Eusébio als sterspeler de toonaangevende club in Europa. De club uit Lissabon won in 1961 (3-2 tegen FC Barcelona) en 1962 (5-3 tegen Real Madrid) de Europa Cup I en verloor in 1963 op Wembley met 2-1 van AC Milan.



De eerste keer dat Benfica een Nederlandse club trof was op 10 april 1963, toen het Feyenoord trof in de halve finales. In de Kuip bleef het bij 0-0. Een maand later was de return in Lissabon. Op initiatief van de krant Het Vrije Volk worden twee enorme schepen gehuurd, zodat de fans naar Portugal kunnen. Een rood-witte exodus van zo'n 1600 fans volgt. Jan Bouma, redactiechef bij Het Vrije Volk, wilde zelfs meer boten huren, maar de schepen in Rotterdam waren op.

Volledig scherm Zo'n 1600 supporters vertrokken op 4 mei 1963 van Rotterdam naar Lissabon. © ANP

Op 4 mei 1963 vertrokken De Waterman en De Grote Beer vanuit Rotterdam naar Lissabon. Politie- en blusboten begeleidden de schepen en op de kade zwaaide een mensenmassa de fans uit. Vier dagen later verloor Feyenoord met 3-1 in het Estádio da Luz. De 74.908 toeschouwers zagen Eusébio, José Augusto en Santana scoren voor Lissabon, waarna Frans Bouwmeester tien minuten voor tijd nog iets terugdeed namens Feyenoord.

Benfica stond na de eerste gewonnen finales in 1961 en 1962 nog in acht Europese finales, maar verloor deze allemaal. Feyenoord won in 1970 de Europa Cup en in 1974 en 2002 de UEFA Cup.

Historisch beslissingsduel in Parijs

Ajax staat vanavond voor de achtste keer tegenover Benfica. De eerste keer was in de kwartfinales van de Europa Cup I in 1969. Na een 1-3 in het Olympisch Stadion in Amsterdam op 12 februari herstelde Ajax de schade een week later door met dezelfde cijfers te winnen in Lissabon. Inge Danielsson en Johan Cruijff (twee keer) scoorden in het eerste halfuur. Een verlenging of strafschoppenserie? Nee, in 1969 was er nog genoeg ruimte op de voetbalkalender voor een beslissingswedstrijd op neutraal terrein.

Volledig scherm Piet Keizer in actie tegen Benfica in Parijs op 5 maart 1969. © ANP

De UEFA koos voor het Stade Olympique de Colombes in Parijs, waar op 5 maart liefst 63.638 voetbalfans op de tribune zaten om deze twee Europese grootmachten aan het werk te zien. Ajax werd achterna gereisd door zo'n 40.000 fans uit Amsterdam. Lange tijd vielen er geen doelpunten, maar in de verlenging (nu wel) scoorde Ajax liefst drie keer. Opnieuw waren Johan Cruijff en Inge Danielsson (twee keer) de doelpuntenmakers. Ajax versloeg vervolgens in de halve finale Spartak Trnava, maar verloor in de finale in Estadio Santiago Bernabéu in Madrid met 4-1 van AC Milan. Het bleek voor de Amsterdammers wel de opmaat tot een glorieperiode. Na Feyenoord in 1970 was Ajax namelijk drie keer op rij de beste van Europa.

Van Breukelen de held in Stuttgart

PSV is de Nederlandse club die Benfica het vaakst trof: negen keer. De eerste keer was in de kwartfinales van de Europa Cup II in 1975. Na een doelpuntloos gelijkspel in Eindhoven volgde een 1-2 zege in Lissabon door goals van Willy van de Kerkhof en Willy van der Kuijlen. Dertien jaar later beleefde PSV tegen Benfica het (voorlopige) hoogtepunt in de clubhistorie. In de finale van de Europa Cup I in het Neckarstadion in Stuttgart werd 120 minuten lang niet gescoord, maar de eerste elf strafschoppen gingen wel raak. Vervolgens pakte PSV-doelman Hans van Breukelen de penalty van Benfica-rechtsback António Veloso, waardoor de ploeg van Guus Hiddink zich een jaar lang de beste club van Europa mocht noemen.

Volledig scherm Vreugde bij de spelers van PSV na de zege op Benfica in 1988. © Bongarts

Mazraoui de matchwinner

Na de succesvolle finale in Stuttgart speelde Benfica nog vijftien keer tegen Nederlandse clubs. De Portugese topclub won acht keer, speelde zes keer gelijk en verloor nog maar één keer. Dat was op 23 oktober 2018 in de Johan Cruijff Arena. Noussair Mazraoui maakte die avond in de 92ste minuut de winnende goal met een fraaie uithaal. Twee weken later werd het 1-1 in Lissabon door goals van Jonas en Dusan Tadic, waarna Ajax dat seizoen vervolgens bijna de Champions League-finale bereikte. Nu volgt dus een nieuwe ontmoeting met Benfica, dat in augustus PSV versloeg voor een plek in de poulefase van het toernooi.

Volledig scherm Noussair Mazraoui, Matthijs de Ligt, Daley Blind en Hakim Ziyech vieren de zege op Benfica. © Pim Ras Fotogrtafie

Balans Benfica tegen Nederlandse clubs

27 wedstrijden gespeeld

6 keer winst, 10 keer gelijk, 11 keer verloren

Doelsaldo: 29 goals voor, 41 goals tegen

Twintig gele kaarten, nul rode kaarten

Meeste duels voor Benfica: Eusébio (11)

Meeste duels tegen Benfica: Johan Cruijff (5)