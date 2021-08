Nederlandse clubs lijken trainer Davids te negeren: ‘Wie raapt de moed bijeen om Edgar te halen?’

Door Johan Inan



Een verrassing was het amper nog toen Olhanense vorige maand bekendmaakte afscheid te nemen van trainer Edgar Davids (48). Voorzitter Luis Torres van de Portugese club had diens aanstelling op sportief vlak immers al ‘catastrofaal’ genoemd in een bericht op Facebook. ,,Die voorzitter is inmiddels van zijn troon gevallen en het zegt heel veel dat Olhanense Edgar daarna nog heeft benaderd om er weer in te stappen”, weet Andries Jonker, trainer van Telstar, de club waar Davids vorig seizoen een aantal maanden assistent was.