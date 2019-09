Nederlands elftal verloor nog nooit van Estland

Het laatste duel tussen beiden landenploegen eindigde onbeslist (2-2). Op 6 september 2013 redde Robin van Persie pas in blessuretijd een punt voor Oranje. Nederland, op dit moment de gedeeld nummer zestien van de wereldranglijst, speelde voor het eerst op 2 juni 2001 tegen Estland (4-2). Die zege kwam pas laat in de wedstrijd tot stand. De tweede en derde ontmoeting eindigden in overtuigende overwinningen (5-0, 3-0).

Estland staat laatste in groep C van het kwalificatietoernooi voor het EK. Alle vier wedstrijden gingen tot nu verloren. Noord-Ierland was tweemaal te sterk (2-0 en 2-1), net als Wit-Rusland afgelopen vrijdag in Tallinn (2-1). Duitsland haalde voor eigen publiek tegen Estland met 8-0 flink uit.