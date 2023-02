Nederlands betaald voetbal start actie voor Giro555: spelers doen oproep tot doneren

LIVE KNVB Beker | John Heitinga wacht serieuze test in Enschede en verandert niks aan basisop­stel­ling

Ajax krijgt vanavond, na ruime zeges bij Excelsior (1-4) en Cambuur (0-5), een serieuze test onder leiding van trainer John Heitinga. In de achtste finales van de TOTO KNVB Beker staat een uitwedstrijd tegen FC Twente op het programma. Heitinga kiest voor dezelfde basisopstelling als zondag tegen Cambuur. De aftrap in de Grolsch Veste is om 18.45 uur, volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

18:09