Nederland zakt na rampweek weer op UEFA-ranglijst

Ajax verspeelde dinsdagavond op bezoek bij Standard Luik een 0-2 voorsprong. Diep in blessuretijd werd het nog 2-2. Feyenoord en Vitesse wonnen gisteravond helemaal geen punten voor het Nederlands voetbal. De bekerwinnaar uit Rotterdam leverde een wanprestatie bij AS Trenčín, dat in Zilina met liefst 4-0 te sterk was. Vitesse verloor gisteravond in Arnhem met 0-1 van FC Basel door een doelpunt van Ricky van Wolfswinkel in de 93ste minuut.