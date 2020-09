Nederland wil Nations League-finale organiseren

Nederland is kandidaat voor het organiseren van de finale van de Nations League. De KNVB heeft een officieel bid ingediend bij de UEFA. Die finaleronde wordt gespeeld in oktober 2021. De geplande speellocaties zijn de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam en de Rotterdamse Kuip.

Oranje speelt samen met Polen, Italië en Bosnië en Herzegovina in poule A van de Nations League. De UEFA heeft bepaald dat de winnaar van poule A de finale mag organiseren. Ook Italië en Polen hebben zich kandidaat gesteld. Bosnië en Herzegovina heeft dit niet gedaan. Als Nederland de poule weet te winnen, dan zal de Nations League finale volgend jaar in oktober in Amsterdam en Rotterdam georganiseerd worden.

,,In Nederland en bij de KNVB hebben we de ambitie om meer grote internationale voetbalevenementen te organiseren”, aldus secretatis-generaal van de KNVB Gijs de Jong. ,,Als klein land hebben we ook al veel ervaringen opgedaan met de organisatie van grote evenementen zoals EURO 2000 en het EK voor vrouwen in 2017. Het zou een eer zijn om de finale van de Nations League 2021 aan dit rijtje te mogen toevoegen.’'

De Kuip.

De Jong houdt een slag om de arm vanwege de coronapandemie. ,,Op dit moment is er natuurlijk nog veel onzekerheid over de mogelijkheden en restricties rondom de organisatie van dit evenement. Uiteraard blijven veiligheid en gezondheid het allerbelangrijkste en we hopen dat de omstandigheden het te zijner tijd toelaten om er een veilig en feestelijk evenement van te maken.”

De UEFA heeft verder besloten ook dit seizoen vijf wissels per wedstrijd toe te staan in plaats van de gebruikelijke drie. Voorzitter Alexander Ceferin vertelde op een persmeeting dat de regel geldt voor de clubwedstrijden in de Champions League en Europa League en voor de interlands van de Nations League en de play-offs voor het EK van 2020.

De verruiming van het aantal wissels is vorig seizoen ingevoerd als gevolg van de lange onderbreking door het coronavirus en bedoeld om de spelers te ontlasten in de compacte kalender. De KNVB besloot al eerder dat dit seizoen in de eredivisie en eerste divisie ook vijf wissels per wedstrijd zijn toegestaan.